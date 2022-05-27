Ученые вскроют кристалл возрастом 830 млн лет, чтобы оживить таящихся там микробов

Микроорганизмы теоретически могли бы сохранять свою жизнеспособность все прошедшее время, и исследователи теперь хотят это проверить, пишет издание NPR.org.
В беседе с корреспондентом данного издания один из соавторов исследования Кэти Бенисон, геолог из Университета Западной Вирджинии, заявила, что они вскоре попытаются взломать кристалл, чтобы выяснить, действительно ли содержащиеся внутри него биологические объекты все еще живы или же погибли.
Микроорганизмы возрастом 830 млн лет нашлись внутри кристаллов галита — каменной соли из формации Браун в Центральной Австралии. Исследование, проведенное американскими геологами, имеет важное значение для поисков жизни как в земных, так и во внеземных осадочных породах, например на Марсе. Статья об этом опубликована в журнале Geology.
Содержание в галитах твердых органических включений и жидкости — флюидов — было подтверждено с помощью петрографии в ультрафиолетовом диапазоне и посредством ультрафиолетовой флуоресценции. Найденные объекты по размеру, форме и флуоресцентному отклику соответствуют клеткам прокариот и эукариот, а также сложным органическим соединениям. Это открытие показывает, что микроорганизмы из солевых отложений могут хорошо сохраняться в галите на протяжении сотен миллионов лет, при этом их можно обнаруживать неразрушающими оптическими методами.