16:45 (мск), источник: ТАСС
Соревнования по лезгинке пройдут на фестивале «Таврида. АРТ» в Крыму
Фестиваль пройдет с 15 по 19 августа 2022 года.
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СЕВАСТОПОЛЬ, 27 мая. /ТАСС/. Танцевальный конкурс, в котором коллективы и сольные исполнители кавказских танцев будут соревноваться в умении танцевать лезгинку, пройдет в Крыму на фестивале «Таврида. АРТ». Об этом сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе арт-кластера «Таврида».
Фестиваль «Таврида. АРТ» пройдет с 15 по 19 августа 2022 года в Крыму, в бухте Капсель рядом с Судаком.
«Короли лезгинки» — творческий конкурс, в котором представители разных народов России продемонстрируют свои танцевальные традиции. Лезгинка — один из самых популярных танцев народов России. До сих пор не утихают споры о том, кто его придумал, где он зародился, кто лучше его исполняет. Мы решили, что площадка фестиваля «Таврида. АРТ» — подходящее место, чтобы оставить споры в прошлом и в творческом батле выяснить, кто сегодня самый крутой танцор. К тому же лезгинка-батл — отличный формат, в котором есть место и настоящей борьбе, и, в то же время, демонстрации культурных и национальных черт", — говорится в сообщении.
Уточняется, что в конкурсе могут участвовать коллективы от 4 до 12 человек и сольные исполнители, профессионалы и любители, в возрасте от 18 до 30 лет. Для этого до 20 июня нужно подать заявку и отправить видеотизер своего номера на электронную почту kl@tavridafest.art.
Восемь лучших коллективов и восемь лучших солистов, отобранных профессиональным жюри, будут приглашены для участия в очном туре во время фестиваля «Таврида. АРТ» в Крыму. При оценке танцевальных номеров будет учитываться их соответствие жанровой направленности, сложность и техника исполнения, художественный уровень постановки, использование в номере национальных костюмов, репертуар и музыкальное оформление. Для достижения желаемого художественного эффекта можно задействовать живое вокальное или инструментальное сопровождение.
Форум «Таврида» впервые прошел в Крыму в 2015 году. За минувшие годы он стал одной из самых крупных и узнаваемых площадок для творческой молодежи страны, а раз в год проходит еще более масштабное мероприятие — фестиваль «Таврида. АРТ». В настоящее время мероприятия проводятся недалеко от Судака. В бухте Капсель строят арт-резиденцию «Таврида» — комплекс с капитальными зданиями, что позволит через несколько лет проводить там мероприятия в любое время года. Реализация программ арт-кластера «Таврида» входит в национальный проект «Образование».