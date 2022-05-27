Тест: Угадайте написание сложных слов, в которых все ошибаютсяКоварный тест ко Дню филолога.
Фоторепортажи
14В Лондоне открылось Цветочное шоу в Челси
35Парад Победы на Красной площади
16:45 (мск), источник: ТАСС

Соревнования по лезгинке пройдут на фестивале «Таврида. АРТ» в Крыму

Фестиваль пройдет с 15 по 19 августа 2022 года.

СЕВАСТОПОЛЬ, 27 мая. /ТАСС/. Танцевальный конкурс, в котором коллективы и сольные исполнители кавказских танцев будут соревноваться в умении танцевать лезгинку, пройдет в Крыму на фестивале «Таврида. АРТ». Об этом сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе арт-кластера «Таврида».

Фестиваль «Таврида. АРТ» пройдет с 15 по 19 августа 2022 года в Крыму, в бухте Капсель рядом с Судаком.

«Короли лезгинки» — творческий конкурс, в котором представители разных народов России продемонстрируют свои танцевальные традиции. Лезгинка — один из самых популярных танцев народов России. До сих пор не утихают споры о том, кто его придумал, где он зародился, кто лучше его исполняет. Мы решили, что площадка фестиваля «Таврида. АРТ» — подходящее место, чтобы оставить споры в прошлом и в творческом батле выяснить, кто сегодня самый крутой танцор. К тому же лезгинка-батл — отличный формат, в котором есть место и настоящей борьбе, и, в то же время, демонстрации культурных и национальных черт", — говорится в сообщении.

Уточняется, что в конкурсе могут участвовать коллективы от 4 до 12 человек и сольные исполнители, профессионалы и любители, в возрасте от 18 до 30 лет. Для этого до 20 июня нужно подать заявку и отправить видеотизер своего номера на электронную почту kl@tavridafest.art.

Восемь лучших коллективов и восемь лучших солистов, отобранных профессиональным жюри, будут приглашены для участия в очном туре во время фестиваля «Таврида. АРТ» в Крыму. При оценке танцевальных номеров будет учитываться их соответствие жанровой направленности, сложность и техника исполнения, художественный уровень постановки, использование в номере национальных костюмов, репертуар и музыкальное оформление. Для достижения желаемого художественного эффекта можно задействовать живое вокальное или инструментальное сопровождение.

Форум «Таврида» впервые прошел в Крыму в 2015 году. За минувшие годы он стал одной из самых крупных и узнаваемых площадок для творческой молодежи страны, а раз в год проходит еще более масштабное мероприятие — фестиваль «Таврида. АРТ». В настоящее время мероприятия проводятся недалеко от Судака. В бухте Капсель строят арт-резиденцию «Таврида» — комплекс с капитальными зданиями, что позволит через несколько лет проводить там мероприятия в любое время года. Реализация программ арт-кластера «Таврида» входит в национальный проект «Образование».

 "На Западе, похоже, еще не все поняли, что глава России просто так заявлений на подобные темы не делает"
Как отреагировал Киев на упрощение получения паспортов РФ жителями Запорожья и Херсона
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связь