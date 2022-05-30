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15:35 (мск), источник: Газета.Ру

Российские ученые придумали способ удешевить синтез лекарств и удобрений

Российские ученые смогли в несколько раз увеличить эффективность восстановительных реакций в органической химии с помощью синтез-газа, что, вероятно, приведет к снижению цены производства лекарств и удобрений. Статья об этом опубликована ACS Catalysis.

Источник: Reuters

Водород является хорошим донором электронов, благодаря чему участвует в самых разных химических превращениях. Например, после получения электронов и отдачи кислорода уксусная кислота превращается в этиловый спирт, обладающий совсем другими свойствами. Аналогичные реакции широко используются в промышленности, в том числе, взаимодействие водорода с азотом используют при производстве удобрений. Однако водород обладает и минусами, например, низкой избирательностью, в связи с чем ученые ищут альтернативные восстановители.

Ученые из Института элементоорганических соединений имени А. Н. Несмеянова РАН предложили использовать в качестве восстановителя синтез-газ, смесь водорода и угарного газа CO.

Угарный газ обладает более избирательным действием, но менее активен по сравнению с водородом. Смесь этих двух восстанавливающих газов не только позволила совместить их плюсы, но и привела к синергетическому эффекту, увеличив производительность.

Авторы на практике проверили эффективность предложенного восстановителя в реакции аминирования органических соединений. Оказалось, что метод позволяет получить только чистый желаемый продукт, тогда как в реакции с использованием водорода его выход составил лишь 8%, а остальные 92% приходились на долю побочных продуктов. Ученые объяснили такие низкие показатели тем, что водород разрушает родиевый катализатор, без которого данная реакция невозможна, в то время как синтез-газ создает благоприятные условия для его эффективной работы.

В итоге авторы надеются, что синтез-газ — доступный промежуточный продукт многих производств — позволит упростить синтез многих фармацевтических препаратов, сложных удобрений и других промышленно важных соединений.

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