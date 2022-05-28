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01:43 (мск), источник: © РИА Новости

В мире выявили 650 случаев гепатита неизвестного происхождения у детей

ЦЮРИХ, 27 мая — РИА Новости. С начала апреля в мире было выявлено 650 возможных случаев гепатита неизвестного происхождения у детей в 33 странах, сообщила в пятницу Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), добавив, что оценивает риск на глобальном уровне как умеренный.

Источник: © РИА Новости

«С 5 апреля по 26 мая 2022 года в ВОЗ поступили сообщения о 650 вероятных случаях острого гепатита неизвестной этиологии у детей из 33 стран в пяти регионах ВОЗ. Этиология этого тяжелого острого гепатита остается неизвестной и находится в стадии расследования», — говорится в заявлении организации.

По данным ВОЗ, по меньшей мере 38 заболевшим потребовалась трансплантация, 9 детей скончались.

Сообщается, что на Европейский регион приходится 374 случая гепатита неизвестного происхождения, 34% из них зарегистрированы в Великобритании. Сообщения о вероятных случаях гепатита у детей поступили также из регионов Северной и Южной Америки (240), западной части Тихого океана (34), Юго-Восточной Азии (14) и Восточного Средиземноморья (5).

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Как отметили в организации, три четверти (75,4%) случаев заболевания приходится на возраст до 5 лет. Сообщается также, что из 63 случаев, где были представлены данные о вакцинации против коронавируса, в 53 (84,1%) дети были непривитые.

Уточняется, что лабораторные исследования исключили вирусы гепатита А-Е у заболевших.

«В ряде случаев были обнаружены SARS-CoV-2 и/или аденовирус, хотя данные, представленные в ВОЗ, являются неполными. В последнее время в Соединенном Королевстве наблюдается рост активности аденовируса, который циркулирует совместно с SARS-CoV-2, хотя роль этих вирусов в патогенезе пока не ясна», — добавили в организации.

ВОЗ оценивает риск на глобальном уровне как умеренный, одновременно учитывая, что объем информации о заражениях ограничен, а фактическое число случаев может быть занижено из-за недостаточного эпидемиологического надзора.

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