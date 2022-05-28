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16:44 (мск), источник: Газета.Ру

Нетребко вернулась на сцену «Ла Скала»

Российская оперная певица Анна Нетребко вернулась на сцену после перерыва. Она дала сольный концерт в итальянском театре «Ла Скала», сообщает телеканал «360».

Источник: РИА "Новости"

«Нетребко открыла сегодняшний концерт с аншлагом арией Lo son l’umile ancella Насыщенная программа включала в себя множество произведений, в том числе “Утро” и “Ночь” Рихарда Штрауса, отрывки из опер “Паяцы” Руджеро Леонкавалло и “Пиковая дама” Чайковского», — сообщили авторы материала.

Они подчеркнули, что в конце выступления исполнителей несколько раз вызывали на бис.

Иван Акимов

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