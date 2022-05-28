16:44 (мск), источник: Газета.Ру
Нетребко вернулась на сцену «Ла Скала»
Российская оперная певица Анна Нетребко вернулась на сцену после перерыва. Она дала сольный концерт в итальянском театре «Ла Скала», сообщает телеканал «360».
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
«Нетребко открыла сегодняшний концерт с аншлагом арией Lo son l’umile ancella Насыщенная программа включала в себя множество произведений, в том числе “Утро” и “Ночь” Рихарда Штрауса, отрывки из опер “Паяцы” Руджеро Леонкавалло и “Пиковая дама” Чайковского», — сообщили авторы материала.
Они подчеркнули, что в конце выступления исполнителей несколько раз вызывали на бис.
Иван Акимов