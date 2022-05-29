Билл Гейтс спрогнозировал новую пандемию в следующие 20 лет с вероятностью 50%

«[Она] может появиться от вируса, который мы уже знаем. Это может быть разновидность гриппа, другой тип коронавируса, — считает он. — И это, по крайней мере, позволило бы нам иметь некоторые сведения о том, как очень быстро получить лечение и вакцину». «Но это может быть и что-то другое, — добавил американский предприниматель. — Это может быть вирус, созданный человеком, биотеррористом, который разработал его и преднамеренно распространил. Это очень страшный сценарий, потому что они могут попытаться распространить его в разных местах одновременно».
«Или это может быть что-то, что выйдет из мира природы, — считает Гейтс. — Человеческое население растет, и мы вторгаемся во все новые экосистемы».
Для борьбы с пандемиями предприниматель предлагает создание «глобальной группы реагирования и мобилизации при эпидемиях», которую сравнивает с пожарными. «То, что я предлагаю, потребовало бы увеличения бюджета Всемирной организации здравоохранения на 25%, и с этим у нас была бы команда из примерно 3 тыс. человек с разными профилями», — добавил он.
Гейтс не считает, что вспышка оспы обезьян перерастет в новую крупную пандемию.
Американский предприниматель признал, что его беспокоит распространение редкого заболевания. «Мы должны проанализировать, почему в Европе, где это не было частым вирусом, у нас вдруг сотни случаев, — уточнил Гейтс. — Похоже, это из-за каких-то изменений в том, как сейчас передается вирус». «То, что это связано с оспой, немного пугает, но я не думаю, что это будет следующая большая пандемия», — добавил он.
«Но чудесно, что мы бдительны, — считает предприниматель. — Если бы не пандемия коронавируса, оспы обезьян даже не было бы в новостях».
«Каждые три-четыре года мы выпускаем новое поколение сеток от комаров, — поделился он. — Они дешевы, если производятся в больших масштабах».
«Есть и другие более сложные методы, — добавил предприниматель. — Мы испытываем тот, который заключается в генетической модификации комаров, чтобы они не размножались и резко снижали популяцию в течение нескольких лет, чтобы устранить циркуляцию малярии». «Это то, над чем мы работаем в лаборатории, но я думаю, что через пять лет у нас это будет готово», — заключил Гейтс.