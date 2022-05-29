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13:17 (мск), источник: Газета.Ру

В Роспотребнадзоре прокомментировали данные об остром гепатите в РФ

Случаи заболеваемости острым гепатитом неизвестного происхождения в России не выявлены, риск его завоза оценивается как минимальный. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, передает ТАСС.

Источник: AP 2022

«Для предупреждения риска завоза инфекции на территорию нашей страны принимается весь необходимый комплекс мер, включая повышенный контроль на санитарно-карантинных пунктах. С большинством стран, где выявлены случаи заболевания гепатитом неизвестной этиологии, авиасообщение ограничено, в связи с чем риск завоза оценивается как минимальный», — говорится в сообщении.

Ранее заслуженный врач России Михаил Каган заявил, что одной из важнейших проблем современной медицины является обнаружение гепатита нового типа у детей.

По словам медика, гепатит нового типа встречается довольно редко, однако каждому десятому пациенту требуется пересадка печени.

Несмотря на предположения о том, что новый вид гепатита является побочным эффектом вакцинации от ковида, в научном сообществе отказались от этой гипотезы, так как большинство заразившихся детей не были вакцинированы от коронавируса.

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