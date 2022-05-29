В Роспотребнадзоре прокомментировали данные об остром гепатите в РФ

«Для предупреждения риска завоза инфекции на территорию нашей страны принимается весь необходимый комплекс мер, включая повышенный контроль на санитарно-карантинных пунктах. С большинством стран, где выявлены случаи заболевания гепатитом неизвестной этиологии, авиасообщение ограничено, в связи с чем риск завоза оценивается как минимальный», — говорится в сообщении.
Ранее заслуженный врач России Михаил Каган заявил, что одной из важнейших проблем современной медицины является обнаружение гепатита нового типа у детей.
По словам медика, гепатит нового типа встречается довольно редко, однако каждому десятому пациенту требуется пересадка печени.
Несмотря на предположения о том, что новый вид гепатита является побочным эффектом вакцинации от ковида, в научном сообществе отказались от этой гипотезы, так как большинство заразившихся детей не были вакцинированы от коронавируса.