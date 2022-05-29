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19:38 (мск), источник: Коммерсантъ

Во Франции начали ставить прививки от оспы обезьян

Во Франции вышла рекомендация о вакцинации людей, у которых был контакт с зараженными оспой обезьян. Первые два человека, у которых был подобный контакт, были вакцинированы 27 мая в Париже.

Источник: Агентство «Москва»

Высшее управление здравоохранения (HAS) Франции рекомендует «целенаправленную вакцинацию людям из группы риска», сообщает Le Parisien. Первым вакцинированным стал мужчина 30 лет, проживающий в Париже.

HAS рекомендует вводить вакцину «в идеале в течение четырех дней после контакта и не более чем через 14 дней по схеме с двумя дозами или тремя для лиц с ослабленным иммунитетом с интервалом в 28 дней». Инкубационный период оспы обезьян чаще всего составляет от 6 до 16 дней, также может варьироваться от 5 до 21 дня.

При этом во Всемирной организации здравоохранения оспа обезьян, вспышка которой зафиксирована в ряде стран, не рассматривается как инфекция, представляющая общественную угрозу и причина для проведения массовой вакцинации. Случаи заражения человека оспой обезьян зафиксированы более чем в 20 странах.

Мария Федотова

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