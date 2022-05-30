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12:46 (мск), источник: Новости Mail.ru

Впервые за 17 лет в зоопарке на свет появился краснокнижный рыжий волк

В 1967 году этот вид был объявлен вымирающим.

В зоопарке имени Роджера Уильямса в городе Провиденс, Род-Айленд, родился рыжий волчонок, сообщает канал WPRI-TV. Это очень долгожданный малыш — в дикой природе осталось около 15−20 особей этого вида, и все они находятся в Северной Каролине.

Начиная с 1988 года ведется работа по возвращению рыжих волков в естественную среду обитания — в горы Грейт-Смоки-Маунтинс в Северной Каролине и Теннесси. Сотрудники зоопарка не могут нарадоваться, наблюдая за малышом и его мамой по кличке Храбрая.

Первый месяц жизни является для волчонка критическим для развития, поэтому новоиспеченное семейство стараются не тревожить, а посетители могут увидеть детеныша лишь мельком. Новорожденный — первый рыжий волк, родившийся в зоопарке с 2005 года, и первый волчонок Храброй и ее «избранника» Диего.

Олеся Маевская

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