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13:35 (мск), источник: Газета.Ру

Зоологи выяснили, что свиньи и лошади распознают человеческие эмоции по голосу

Свиньи и лошади распознают эмоции человека по голосу. Статья об этом опубликована в BMC Biology.

Источник: Matthias Zomer/CC0

Известно, что собаки хорошо чувствуют настроение человека и считывают тон голоса. Исследование Анны-Лоры Мегро из Швейцарской высшей технической школы Цюриха и ее коллег показало, что собаки — не единственные такие животные.

Авторы изучили поведение домашних свиней, содержащихся в неволе кабанов, а также домашних лошадей и диких лошадей Пржевальского.

Для всех животных воспроизводился ряд звуков, некоторые из которых принадлежали их собственному виду, некоторые — близкородственным видам, а другие издавались людьми. Каждая звуковая запись длилась несколько секунд и выражала какую-то эмоцию, положительную или отрицательную. В результате выяснилось, что все лошади и домашние свиньи сильнее реагировали на звуки, выражающие негативные эмоции независимо от того, кто их издавал. Услышав такой звук, лошади больше ходили и меньше двигали хвостами, что считается признаком повышенной бдительности. Свиньи же от таких звуков начинали больше стоять и меньше есть.

Совсем иначе вели себя дикие кабаны: для них не было разницы между «позитивными» и «негативными» звуками как сородичей, так и других видов.

Полученные результаты свидетельствуют в пользу существования «эмоционального заражения» в животном мире — примитивной формы эмпатии, которая позволяет считывать эмоции и начинать чувствовать их самому.

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