17:07 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые доказали, что дельфины общаются на разных диалектах
В каждой части океана — свой «акцент».
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Новое исследование, проведенное сотрудниками Университета Сассари (UNISS) в Италии, показало, что характерные аудиосигналы, которые издают дельфины, млекопитающие используют не только для идентификации друг друга, но и для определения места своего рождения, места обитания и размера популяции. Результаты научной работы о дельфиньих диалектах опубликованы в журнале Nature, пишет Earth.
Итальянские ученые проанализировали 188 часов записанных свистов бутылконосых дельфинов афалин (Tursiops truncatus) из разных регионов Мирового океана. В илистых районах свист дельфинов ниже и протяжнее, чем в морских с большим количеством водорослей. Кроме того, в маленьких популяциях высота акустических сигналов изменяется больше, чем в крупных. Открытие согласуется с гипотезой акустической адаптации, гласящей, что животные изменяют свои голоса, чтобы они были максимально различимы в конкретных природных условиях.
«Учитывая, как быстро из-за деятельности человека меняются океаны, важно знать экологические и социально-поведенческие факторы, которые позволяют животным адаптироваться к окружающей среде. Люди должны задуматься о важности акустической среды для развития и общения дельфинов. Судоходство и морские перевозки могут серьезно повлиять на этот фундаментальный аспект жизни животных», — заявила ведущий автор исследования Габриэлла Ла Манна.
Олеся Маевская