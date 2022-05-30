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17:58 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Шотландии продали самую большую бутылку виски в мире

Покупатель 311 литров скотча пожелал остаться анонимным.

Источник: Lyon & Turnbull

На аукционе Lyon & Turnbull в Эдинбурге была продана самая большая бутылка виски в мире. Лот высотой в 180 см, объемом в 311 литров (примерно 444 обычных бутылок) оценили в 1,1 млн фунтов стерлингов (почти 90 миллионов рублей), пишет Metro.

У бутылки собственное название и оформление. На этикетке изображены портреты 11 исследователей и новаторов, в честь которых и была приготовлена «Неустрашимая». Автор проекта — инвестор Дэниел Монк, приготовивший напиток в честь покойного отца.

Глоток виски из «Неустрашимой» обойдется покупателю почти в 92 фунта (7,4 тысячи рублей). Кстати, владелец односолодового скотча Macallan 32-летней выдержки пожелал остаться анонимным.

Недавно мы писали о коллекционере, который купил на аукционе скелет динозавра за $12,4 млн.

Олеся Маевская

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