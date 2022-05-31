Минтруд утвердил условия выдачи работникам молока за вредность

«Утвердить по согласованию с министерством здравоохранения РФ и федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека: перечень вредных производственных факторов на рабочих местах с вредными условиями труда, при наличии которых занятым на таких рабочих местах работникам выдаются бесплатно по установленным нормам молоко», — говорится в документе.
Как следует из проекта, в перечень вредных производственных факторов на рабочих местах вошли: химический (неорганические соединения, металлы), биологический (микроорганизмы-продуценты) и физический (ионизирующее излучение) факторы.
В документе сказано, что выдача и употребление молока должна происходить в буфетах, столовых и других местах, соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям. Кроме того, независимо от продолжительности смены рабочего, норма бесплатной выдачи молока должна составлять пол-литра.
Данный документ вступает в силу с 1 сентября 2022 года и действует до 1 сентября 2028 года.