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Археологи нашли в Саккаре 250 саркофагов с мумиями и тайник с бронзовыми статуями
Саркофаги были найдены в шахтовых гробницах, относящихся примерно к 500 году до нашей эры.
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Археологи представили результаты раскопок в Саккарском некрополе, где им удалось обнаружить тайник, содержащий 150 бронзовых статуй древнеегипетских божеств. Кроме того, внутри шахтовых гробниц они нашли 250 саркофагов с мумиями позднего периода, а также богатую коллекцию артефактов, включая хорошо сохранившийся папирус. Среди других находок выделяются две деревянные статуи богинь-плакальщиц — Исиды и Нефтиды. Об этом сообщает Министерство туризма и древностей Египта.
Примерно в 25 километрах к югу от современного Каира находилась первая столица объединенного Египта — Мемфис, который был основан в конце IV тысячелетия до нашей эры. На южной окраине этого города располагается Саккарский некрополь — огромный погребально-поминальный комплекс, размер которого составляет примерно 7×1,5 километра. Это крупнейшее в Египте скопление гробниц и заупокойных памятников, созданных в разное время — от раннединастического периода (рубеж IV-III тысячелетий до нашей эры) до эпохи правления Птолемеев и римского господства. Название этого некрополя происходит от имени почитавшегося здесь бога смерти Сокара, олицетворявшего мертвую форму, в которой таится жизнь, и связанного с представлениями о животворной силе земли.
Саккарский некрополь включает усыпальницы фараонов I-VI династий, самой известной из которых выступает ступенчатая пирамида Джосера (около 2650 года до нашей эры). Знатных жителей Мемфиса здесь продолжали хоронить даже в эпоху Античности, пока город не потерял свое стратегическое значение. Недавние археологические исследования этого памятника позволили обнаружить нетронутую гробницу жреца и выяснить имя главной жены фараона Джедкара. Примечательно, что в Саккаре хоронили не только людей. Так, ученые обнаружили гробницы с мумиями кошек и скарабеев, а также нашли восемь миллионов мумий собак, которых, похоже, принесли в жертву богу Анубису.
Ученые из Египетской археологической миссии, которые ведут работы в некрополе священных животных в Саккаре, обнаружили крупный тайник с древностями на этом памятнике. Генеральный секретарь Высшего совета древностей Египта Мустафа Вазири (Mostafa Waziri) рассказал, что внутри него археологи обнаружили 150 бронзовых статуй различных размеров, которые изображали древнеегипетских божеств, включая Анубиса, Мин-Амона, Осириса, Исиду, Нефертума, Басту (Бастету) и Хатхор. Кроме того, находки включали коллекцию бронзовых артефактов, которые использовались во время ритуалов, посвященных богине Исиде, а также безголовую бронзовую статую архитектора Имхотепа.
Вазири добавил, что археологам также удалось обнаружить шахтовые гробницы, в которых находились 250 расписанных деревянных саркофагов с хорошо сохранившимися мумиями, относящимися к позднему периоду (около 500 года до нашей эры). Кроме того, в распоряжении ученых оказалась коллекция амулетов и деревянных статуй. Внутри одного из саркофагов исследователи обнаружили хорошо сохранившийся папирус, в котором, возможно, содержатся главы из Книги мертвых. Эта находка в настоящее время передана для реставрации и изучения содержащихся в ней текстов.
Археологи также нашли две хорошо сохранившиеся деревянные статуи с позолоченными лицами, которые изображали богинь Исиду и Нефтиду в позе плакальщиц. Кроме того, раскопки позволили обнаружить погребение времен Нового царства (около 1500 года до нашей эры), в котором находилось множество бытовых предметов и украшений, включая браслеты, серьги и ожерелья.
Михаил Подрезов