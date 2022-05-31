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12:33 (мск), источник: Life.ru

Сборная России завоевала восемь медалей на Азиатской олимпиаде по физике

Сборная России завоевала восемь медалей на Азиатской олимпиаде по физике, которая проходила в Индии. Об этом сказано в сообщении Минпросвещения РФ.

Источник: Минпросвещения России

Соревнования, в которых участвовали представители более чем 20 стран Азиатско-Тихоокеанского региона, проводились в дистанционном формате, российская сборная участвовала в конкурсных испытаниях на площадке Московского физико-технического института.

Золотые медали выиграли Максим Ермяков, Олег Калашников и Вадим Ерин. Серебро в активе Даниила Рынкевича, Ильи Гладышева и Данияра Тухватулина, бронза досталась Владимиру Савинцеву и Максимилиану Тимофееву.

Ранее были названы имена 106 победителей конкурса «Лидеры России». Среди них оказались и представители других стран: ОАЭ, Эстонии, Казахстана.

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