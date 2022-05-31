Сборная России завоевала восемь медалей на Азиатской олимпиаде по физике

Соревнования, в которых участвовали представители более чем 20 стран Азиатско-Тихоокеанского региона, проводились в дистанционном формате, российская сборная участвовала в конкурсных испытаниях на площадке Московского физико-технического института.
Золотые медали выиграли Максим Ермяков, Олег Калашников и Вадим Ерин. Серебро в активе Даниила Рынкевича, Ильи Гладышева и Данияра Тухватулина, бронза досталась Владимиру Савинцеву и Максимилиану Тимофееву.
Ранее были названы имена 106 победителей конкурса «Лидеры России». Среди них оказались и представители других стран: ОАЭ, Эстонии, Казахстана.