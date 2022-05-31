12:18 (мск), источник: Новости Mail.ru
Искусственный интеллект научили понимать «песни» коралловых рифов
С их помощью он определяет состояние экосистем.
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«Песня» рифа — сложный звуковой ландшафт, которые издают рыбы и другие существа. Экспертам тяжело провести анализ рифа на основе звукозаписи, но в новом исследовании ученые Эксетерского университета обучили этому компьютерный алгоритм, пишет Science Daily.
Используя многочисленные записи здоровых и деградирующих рифов, машина смогла проанализировать и успешно определить состояние рифов в 92% случаев. Записи, использованные в исследовании, были сделаны в рамках проекта Mars Coral Reef Restoration Project, который занимается восстановлением сильно поврежденных рифов в Индонезии.
«Компьютер может уловить закономерности, недоступные человеческому уху. Он может быстрее и точнее сказать нам, как дела у рифа. Новый искусственный интеллект различает общие звуки здоровых и нездоровых рифов», — объяснил ведущий автор разработки Бен Уильямс.
Алгоритм может получать данные с подводных гидрофонов — легче установить их на рифы, чем приглашать дайверов для исследований.
Олеся Маевская