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16:14 (мск), источник: ТАСС

Почти 90% родителей считают интернет небезопасным для детей

Согласно результатам проведенного сервисами Добро Mail.ru и Дети Mail.ru исследования, 16% родителей не знают, как обсуждать с детьми кибербезопасность.

Источник: Kelly Sikkema/CC0

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Около 90% родителей видят в интернете угрозы для несовершеннолетних пользователей, 16% не знают, как обсуждать с детьми кибербезопасность, сообщили ТАСС в пресс-службе компании VK.

По результатам проведенного сервисами Добро Mail.ru и Дети Mail.ru исследования об отношении родителей к времяпрепровождению подростков в сети, 89% респондентов уверены в небезопасности интернета для детей.

Среди наиболее вероятных угроз для малолетних пользователей названы контактирование с незнакомцами, непристойные предложения от взрослых, утечка персональных данных и мошенничество, травля в интернете и преследование.

В то же время исследование показало, что 16% родителей не знают, как предупредить детей об интернет-угрозах, а 13% респондентов видят решение проблемы в ограничении доступа к сети.

Всего в опросе приняли участие более 3 тыс. человек из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Челябинска, Омска и других крупных городов России.

В компании уточнили, что к Дню защиты детей VK подготовила просветительский проект «День защиты детей в сети». «Мы запустили проект “День защиты детей в сети”, чтобы наладить диалог между взрослыми и подростками, научиться обсуждать тему киберугроз, снизить уровень кибербуллинга и повысить качество общения в сети», — цитирует пресс-служба директора социальных проектов VK, руководителя сервиса Добро Mail.ru Александра Бабкина.

На сайте проекта размещены рекомендации экспертов о том, как правильно рассказать подростку о безопасном поведении в сети, что делать, если он стал жертвой кибербуллинга. Также к 1 июня соцсеть «ВКонтакте» опубликует подборку тематических роликов и выпустит набор благотворительных стикеров, а «Одноклассники» и портал Mail.ru предложат пройти тест по знаниям о безопасности в интернете.

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