16:50 (мск), источник: Новости Mail.ru
На реке Тигр снова утонул археологический памятник возрастом 3400 лет
Древний город ушел под воду второй раз за последние три года.
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Группа немецких и курдских археологов в Ираке вновь обнаружила город, который, по их мнению, датируется возрастом в 3400 лет и относится к государству Митанни, пишет сайт Universität Tübingen. В 2019 году он уже был открыт, но утонул из-за Мосульского водохранилища на реке Тигр, которое годами доставляет проблемы не только археологам, но и ООН, и даже армии США.
Плотина построена на нестабильном грунте, забор воды происходит неправильно, и потому местное население страдает в жару, а уровень реки, как и его экосистема, — нестабильны. Из-за засухи и снижения уровня воды ученые снова смогли добраться до города. Археологи предполагают, что это Захику — один из центров империи Митанни, упоминания о котором есть в древних источниках.
Группа для спасательных раскопок собралась за несколько дней, а работы проходили с экстремальной скоростью.
Археологам удалось составить карту города, обнаружить несколько крупных зданий и множество разнообразных товаров, привезенных со всего региона и из Египта.
Вполне возможно, что город находился на перекрестье торговых путей — и с большой долей вероятности там была переправа через Тигр. Большое удивление у археологов вызвало то, как хорошо сохранились стены.
Самая интересная находка — пять керамических сосудов, содержавших свыше сотни клинописных табличек. Их датировали среднеассирийским периодом (XIV-XI века), то есть практически сразу после землетрясения, вероятно разрушившего город. Археологи надеются, что расшифровка табличек предоставит важную информацию о конце существования города митаннийского периода и начале ассирийского правления в регионе.
Непредвиденное «всплытие» поставило ученых перед необходимостью как можно быстрее раскопать и задокументировать хотя бы часть археологического памятника. Перед повторным затоплением археологи успели накрыть раскопанные здания плотно прилегающей пластиковой пленкой и засыпать их гравием. Сегодня город снова полностью затоплен.
Олеся Маевская