17:11 (мск), источник: Новости Mail.ru
На скачках в США произошел «гендерный скандал» с конем
Владельцы лошади были в шоке после осмотра ветеринара.
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Шестилетняя кобыла по кличке Kept True должна была «выйти на пенсию» и начать свою «племенную карьеру» сразу после выступления на скачках Broadway Stakes в Америке. Лошадь пришла первой в пяти заездах и в общей сложности заработала почти 275 000 фунтов стерлингов призовых (более 21 млн рублей), передает The Sun.
Kept True привлекла внимание владельцев конезавода Мишель и Алекса Кроуфорд, которые предложили самую высокую ставку на торгах за выигрышную кобылу — 120 000 фунтов стерлингов (более 9 млн рублей). Сразу после заключения сделки новые владельцы отправили свою подопечную на проверку, чтобы убедиться, что она может забеременеть.
Тесты показали, что у нее редкое генетическое заболевание, которое придает ей вид самки лошади, хотя на самом деле у нее мужские XY-хромосомы. Заводчики потребовали отменить сделку, поскольку призовая лошадь не сможет дать потомство, но прежние владельцы отказались вернуть деньги. Теперь их ждет суд: апелляции разрешено подавать только в течение 48 часов после соревнований.
Олеся Маевская