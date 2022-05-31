Змеи помогли учёным раскрыть тайну заразительности зевоты

Специалисты Политехнического института из города Ютика, штат Нью-Йорк, и сотрудники Факультета биологических наук Университета Нова Саутистерн в Форт-Лодердейле, штат Флорида, проанализировали последние работы в области поведения животных, психологии и нейронауки, которые доказывали подобные свойства зевоты.
Её заразность является сигналом для синхронизации и координации групповой активности. Эти реакции согласуются с физиологическими значениями зевоты, а также с повсеместной частотой этого процесса у млекопитающих и птиц в зависимости от контекста ситуации. Кроме того, согласно данным МРТ-исследований, у наблюдателя зевоты активизируются области префронтальной коры мозга и верхняя височная борозда, которые отвечают за внимание во время визуального поиска и распознавания потенциальных угроз.
Частично эти данные подтвердились в ходе эксперимента учёного Эндрю Гэллапа. Его участников попросили отыскать на одной из восьми фотографий змей или лягушек, однако перед показом снимков 38 добровольцев смотрели два видео, на одном из которых люди зевали, а второе было с нейтральной сценой. Оказалось, что испытуемые быстрее обнаруживали змей, если перед этим видели зевающих людей, а вот на скорость поиска лягушек это никак не влияло.