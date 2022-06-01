Следственный комитет предложил изменить порядок регистрации в соцсетях

«На сегодняшний день у нас остается открытым вопрос о разработке нового порядка регистрации в соцсетях. На наш взгляд, нынешняя система идентификации пользователей не всегда позволяет применять своевременные и эффективные превентивные меры реагирования в отношении тех, кто распространяет запрещенный контент, а также предупреждать использование несовершеннолетними подобного рода контента», — сказала она.
Замглавы СК назвала важным фактором качественный мониторинг в интернете, соцсетях, мессенджерах и других ресурсах запрещенной информации и ее блокировку.
В марте 2021 года Роскомнадзор опубликовал проект приказа, определяющего правила работы его системы для сбора согласий. В документе указывалось, что если для предоставления согласия гражданин выберет систему ведомства, то регистрация пользователя будет осуществляться с использованием интерактивной формы информсистемы. Эта версия предусматривала, что гражданину необходимо будет внести целый ряд сведений, в том числе — ФИО, реквизиты основного документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства, номер телефона, адрес электронной почты.
Позднее в Роскомнадзоре сообщили, что посчитали избыточным запрашивать паспортные данные и место жительства при регистрации в соцсетях и мессенджерах — эти данные не надо будет заполнять, даже если гражданин решит предоставить согласие на обработку данных через информационную систему ведомства.