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06:37 (мск), источник: © РИА Новости

Следственный комитет предложил изменить порядок регистрации в соцсетях

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Следственный комитет выступает за разработку нового порядка регистрации в соцсетях, поскольку нынешняя система идентификации пользователей не всегда позволяет эффективно реагировать на запрещенный контент, заявила в интервью РИА Новости зампредседателя СК Елена Леоненко.

Источник: © РИА Новости

«На сегодняшний день у нас остается открытым вопрос о разработке нового порядка регистрации в соцсетях. На наш взгляд, нынешняя система идентификации пользователей не всегда позволяет применять своевременные и эффективные превентивные меры реагирования в отношении тех, кто распространяет запрещенный контент, а также предупреждать использование несовершеннолетними подобного рода контента», — сказала она.

Замглавы СК назвала важным фактором качественный мониторинг в интернете, соцсетях, мессенджерах и других ресурсах запрещенной информации и ее блокировку.

В марте 2021 года Роскомнадзор опубликовал проект приказа, определяющего правила работы его системы для сбора согласий. В документе указывалось, что если для предоставления согласия гражданин выберет систему ведомства, то регистрация пользователя будет осуществляться с использованием интерактивной формы информсистемы. Эта версия предусматривала, что гражданину необходимо будет внести целый ряд сведений, в том числе — ФИО, реквизиты основного документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства, номер телефона, адрес электронной почты.

Позднее в Роскомнадзоре сообщили, что посчитали избыточным запрашивать паспортные данные и место жительства при регистрации в соцсетях и мессенджерах — эти данные не надо будет заполнять, даже если гражданин решит предоставить согласие на обработку данных через информационную систему ведомства.

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