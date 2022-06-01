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07:45 (мск), источник: Коммерсантъ

Регионы получат 1 тыс. комплектов тестов для выявления возможных случаев заражения оспой

Роспотребнадзор на базе 20 организаций ведомства организует первичную диагностику возможных случаев заражения оспой обезьян в России с помощью тест-системы «Вектор-ПЦРрв-ВОО», сообщили в пресс-службе ведомства. Для выявления возможных случаев заражения в регионы направят 1 тыс. таких комплектов.

Источник: РИА "Новости"

«Первичная диагностика с помощью указанных тест-систем будет проводиться на базе 20 организаций Роспотребнадзора, куда будут поступать биологические материалы от людей с симптомами, свидетельствующими о возможном инфицировании оспой обезьян. Особое внимание будет уделяться тем, кто прибыл из стран, где уже зарегистрированы случаи заражения, а также больным с симптоматикой экзантемных заболеваний», — говорится в сообщении ведомства (цитата по агентству ТАСС).

Тестирование в регионах позволит провести 100 тыс. исследований методом ПЦР-исследований. В ведомстве подтвердили, что в России не выявлены случаи заражения оспой.

В начале мая стало известно о заболевшем жителе Лондона, недавно вернувшемся из Нигерии. Затем в Великобритании выявили еще восемь случаев заражения. После этого болезнь была обнаружена в Испании, Португалии, Италии, Бельгии, Франции, Германии, Швеции, Канаде, США, Австралии, Австрии и Швейцарии. В Роспотребнадзоре назвали маловероятным возможность завоза болезни в Россию.

Ксения Аскерова

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