Регионы получат 1 тыс. комплектов тестов для выявления возможных случаев заражения оспой

«Первичная диагностика с помощью указанных тест-систем будет проводиться на базе 20 организаций Роспотребнадзора, куда будут поступать биологические материалы от людей с симптомами, свидетельствующими о возможном инфицировании оспой обезьян. Особое внимание будет уделяться тем, кто прибыл из стран, где уже зарегистрированы случаи заражения, а также больным с симптоматикой экзантемных заболеваний», — говорится в сообщении ведомства (цитата по агентству ТАСС).
Тестирование в регионах позволит провести 100 тыс. исследований методом ПЦР-исследований. В ведомстве подтвердили, что в России не выявлены случаи заражения оспой.
В начале мая стало известно о заболевшем жителе Лондона, недавно вернувшемся из Нигерии. Затем в Великобритании выявили еще восемь случаев заражения. После этого болезнь была обнаружена в Испании, Португалии, Италии, Бельгии, Франции, Германии, Швеции, Канаде, США, Австралии, Австрии и Швейцарии. В Роспотребнадзоре назвали маловероятным возможность завоза болезни в Россию.