Психолог дала советы испытывающим стресс в период ЕГЭ родителям

«Если в разговоре об экзаменах вам не удается выдержать нейтральную, спокойную позицию, если вы скатываетесь к манипуляции ребенком, катастрофизации и причитаниям вроде “за что это нам?”, “ты не сдашь же нормально, ты бездарь, куда ты потом пойдешь?!”, “не подводи семью своими результатами, мы все МГУ окончили, не опозорь”, обратитесь к психологу сами, чтобы разобраться с экспертом со своими эмоциями и прийти в норму», — дала совет Бабушкина.
«Безусловно, они важны, но ваши чрезмерные эмоции точно не помогут ребенку справиться с задачей лучше. Ему нужна ваша поддержка, а не ваши крики», — напомнила она.
Если речь идет о вступительных экзаменах, и у ребенка что-то не получается, не стоит давить на него, продолжила эксперт. «Нередкими являются случаи, когда люди решают поменять университет, профессию в весьма солидном возрасте. Многие получают по два-три высших образования. И в ряде случаев причиной является то, что первый университет был выбран не ребенком, а его родителями. Поэтому советую поинтересоваться у наследника, точно ли ему интересно выбранное направление», — порекомендовала Бабушкина. Она добавила, что родительский стресс может быть вызван именно боязнью того, что ребенок не станет, к примеру, врачом, как вся родня.
«Но он и не обязан. Дайте ему право выбора и успокойтесь», — заключила собеседница «Мосленты».