Что изменится в жизни россиян с 1 июняИндексация МРОТ и пенсий, паспорт болельщика, единые требования к публичной власти и другие нововведения
Фоторепортажи
77 интересных фактов о Дне Черноморского флота ВМФ России
14В Лондоне открылось Цветочное шоу в Челси
13:17 (мск), источник: © РИА Новости

Путин поддержал инициативу создания единого детского движения в России

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что поддерживает идею создать единое детское и молодежное движение в России для организации равной и интересной среды для развития и самореализации.

Источник: © РИА Новости

Глава государства обратился с приветствием к участникам фестиваля «Большая перемена», который проходит в Москве на ВДНХ. Обращение было показано по Первому каналу.

Хочу сказать, что поддерживаю вашу инициативу о едином детском движении. Главная задача — создать равную, доступную, интересную среду для развития, самореализации по самым разным направлениям. Но как это будет устроено, решать именно вам. Ваше мнение, ваши предложения имеют ключевое значение.

Владимир Путин
президент РФ

Путин отметил, что на фестиваль приехали ребята из самых разных городов и регионов, в том числе Луганской и Донецкой республик, и представляют самые разные объединения — общероссийские «Большая перемена», российское движение школьников, Юнармия, а также региональные и локальные.

«Вы очень разные, но все стремитесь на деле проявить свои лучшие качества. Уже сейчас стараетесь по-настоящему приносить пользу нашей стране, своей родине. И здорово, что благодаря фестивалю вы можете узнать друг друга, увидеть, как много у вас общего, научиться чему-то новому. Фестиваль “Большая перемена” не просто яркий красочный праздник, это пространство, нацеленное на то, чтобы помочь вам найти и в полной мере раскрыть таланты и способности, определиться с будущей профессией, получить поддержку для ваших собственных творческих, экологических, волонтерских, научных или же предпринимательских идей. Все чаще именно вы сами — школьники, молодые люди — становитесь соавторами, инициаторами проектов, которые объединяют ваших ровесников», — сказал президент.

Глава государства также поздравил всех школьников, их родителей и педагогов с Международным днем защиты детей.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Немец вернулся в Германию из России и пришел в ужас
В США заявили о 'стратегическом кошмаре' из-за вступления Финляндии в НАТО
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связь