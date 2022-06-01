Путин поддержал инициативу создания единого детского движения в России

Глава государства обратился с приветствием к участникам фестиваля «Большая перемена», который проходит в Москве на ВДНХ. Обращение было показано по Первому каналу.
Путин отметил, что на фестиваль приехали ребята из самых разных городов и регионов, в том числе Луганской и Донецкой республик, и представляют самые разные объединения — общероссийские «Большая перемена», российское движение школьников, Юнармия, а также региональные и локальные.
«Вы очень разные, но все стремитесь на деле проявить свои лучшие качества. Уже сейчас стараетесь по-настоящему приносить пользу нашей стране, своей родине. И здорово, что благодаря фестивалю вы можете узнать друг друга, увидеть, как много у вас общего, научиться чему-то новому. Фестиваль “Большая перемена” не просто яркий красочный праздник, это пространство, нацеленное на то, чтобы помочь вам найти и в полной мере раскрыть таланты и способности, определиться с будущей профессией, получить поддержку для ваших собственных творческих, экологических, волонтерских, научных или же предпринимательских идей. Все чаще именно вы сами — школьники, молодые люди — становитесь соавторами, инициаторами проектов, которые объединяют ваших ровесников», — сказал президент.
Глава государства также поздравил всех школьников, их родителей и педагогов с Международным днем защиты детей.