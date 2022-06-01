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15:25 (мск), источник: © РИА Новости

Путин предложил вернуть звание «мать-героиня»

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости вернуть почетное звание мать-героиня.

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Путин в Международный день защиты детей 1 июня проводит в режиме видеоконференции встречу с семьями, награжденными орденами «Родительская слава».

«И в целом условились серьезно обновить и расширить положение указа президента о мерах по социальной поддержке многодетных семей. В том числе вернуть, хочу вот это подчеркнуть особо, вернуть, как это было еще в советские времена, почетное звание мать-героиня», — сказал Путин.

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