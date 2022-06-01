Суд признал Эмбер Херд виновной в клевете на Джонни Деппа

Присяжные решили, что заявление Херд для Washington Post было ложным и клеветническим, и что она намеревалась опорочить имя Деппа. В словах актрисы нашли злой умысел.
Сам Депп не принимал участие в финальном заседании. По данным СМИ, он следил за судом из Великобритании.
Депп подал иск о клевете на $50 миллионов в ответ на статью Washington Post 2018 года, в которой Херд написала о домашнем насилии. В материале не упоминается имя актера, но он утверждает, что оно стоило ему карьеры.
Херд подала на Деппа встречный иск о возмещении ущерба в размере $100 миллионов в ответ на публичные заявления одного из адвокатов Деппа, в которых она назвала ее обвинения «фейком» и «розыгрышем».
Актрисазаявляла на одном из заседаний, что ей неоднократно угрожали смертью из-за судебного процесса по делу о клевете против ее бывшего мужа Джонни Деппа. Актриса также подробно рассказала, что некоторые из наиболее тревожных угроз убийством, которые она получала, были адресованы не только ей, но и ее семье.
Судебное разбирательство по делу о по делу о защите чести и достоинства Деппа должен был начаться в 2019 году, но было отложено из-за пандемии коронавируса. Заседания идут с апреля, и присяжные заседатели уже заслушали более 100 часов показаний.