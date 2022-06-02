Yonhap: в КНДР за сутки выявили 96 тыс. человек с симптомами лихорадки

Из общего числа больных лихорадкой поправились 3,66 млн человек, 165 тыс. проходят лечение. Информация о новых летальных исходах не приведена, общее число смертей, связанных с лихорадкой, ранее составляло 70. Как считают в Сеуле, в число заболевших лихорадкой входят не только инфицированные коронавирусом. Власти КНДР, предположительно, ведут статистику лиц с симптомами лихорадки из-за ограниченных возможностей массового тестирования и точного выявления COVID-19. Численность населения КНДР составляет примерно 24 млн человек.
В среду власти отчитались о 93 180 новых случаях, во вторник — о 96 020, в понедельник — о 100 710 новых пациентах. Наибольший суточный прирост был зафиксирован 15 мая — 392 920 случаев.
12 мая ЦТАК впервые сообщило о выявлении коронавирусной инфекции на территории страны, из-за чего руководитель народной республики Ким Чен Ын дал указание ввести во всех городах и уездах страны локдаун.