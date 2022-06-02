Что изменится в жизни россиян с 1 июняИндексация МРОТ и пенсий, паспорт болельщика, единые требования к публичной власти и другие нововведения
Фоторепортажи
12Полное затмение кровавой суперлуны
10Победители конкурса Shot on iPhone Macro Challenge
04:56 (мск), источник: ТАСС

Yonhap: в КНДР за сутки выявили 96 тыс. человек с симптомами лихорадки

СЕУЛ, 2 июня. /ТАСС/. Власти КНДР за прошедшие сутки выявили 96 610 человек с симптомами лихорадки, общее число таких случаев с конца апреля на фоне распространения коронавируса составило более 3,83 млн. Об этом в четверг сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Иконка Вакцинация от COVID-19 Записаться
Новости по темеПолная статистика
Источник: AP 2022

Из общего числа больных лихорадкой поправились 3,66 млн человек, 165 тыс. проходят лечение. Информация о новых летальных исходах не приведена, общее число смертей, связанных с лихорадкой, ранее составляло 70. Как считают в Сеуле, в число заболевших лихорадкой входят не только инфицированные коронавирусом. Власти КНДР, предположительно, ведут статистику лиц с симптомами лихорадки из-за ограниченных возможностей массового тестирования и точного выявления COVID-19. Численность населения КНДР составляет примерно 24 млн человек.

В среду власти отчитались о 93 180 новых случаях, во вторник — о 96 020, в понедельник — о 100 710 новых пациентах. Наибольший суточный прирост был зафиксирован 15 мая — 392 920 случаев.

12 мая ЦТАК впервые сообщило о выявлении коронавирусной инфекции на территории страны, из-за чего руководитель народной республики Ким Чен Ын дал указание ввести во всех городах и уездах страны локдаун.

Во время загрузки произошла ошибка.
 "На Западе, похоже, еще не все поняли, что глава России просто так заявлений на подобные темы не делает"
"Вор кричит: "Держи вора". Пока то золото не было обнаружено, Запад сидел тихо и не возмущался, куда оно исчезло
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связь