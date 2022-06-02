В ООН заявили, что конфликт на Украине грозит голодом 15 миллионам человек

«Если взять статистику голода в динамике, то в 2019 году — последний допандемийный год — в мире голодало 690 миллионов человек. На следующий год эта цифра достигла 811 миллионов. То есть 120 миллионов пересекли “красную черту” от состояния продовольственной обеспеченности до состояния голода. В этом году, по нашему прогнозу, только ситуация в связи с военными действиями на Украине выведет за эту черту еще порядка 13−15 миллионов человек», — сказал Кобяков.
«Следует сказать, что не украинский кризис породил голод на планете, ещё до него цифры уже измерялись сотнями миллионов, но, конечно, он обострил ситуацию. Особенно в странах, которые либо были в зоне голода, либо балансировали на этой хрупкой границе и только начали выходить из кризиса или, наоборот, пытались удержаться на краю пропасти, на котором они оказались в силу разных причин: вооруженных конфликтов, пандемии, экономических встрясок, природных и стихийных бедствий», — пояснил Кобяков.
Глава представительства ФАО в России подчеркнул, что сегодня «задача мирового сообщества — консолидироваться и купировать последствия конфликта на Украине для продовольственной безопасности, потому что устранение других глубинных причин мирового голода потребует куда больше усилий, средств и времени».
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».
Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.