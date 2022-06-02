Росмолодежь проведет фестивали карьеры и досуга в нескольких регионах перед Днем молодежи

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Росмолодежь совместно с правительствами нескольких регионов проведет масштабные фестивали образования, карьеры и досуга в крупных российских городах, сообщили журналистам в пресс-службе агентства.
«В преддверии Дня молодежи, 26 июня, Федеральное агентство по делам молодежи совместно с правительствами нескольких регионов страны и партнерами проведут масштабные фестивали образования, карьеры и досуга в 10 регионах. Праздничные мероприятия пройдут в Москве, Калининграде, Казани, Владивостоке, Махачкале, Нижнем Новгороде, Мурманске, Красноярске, Екатеринбурге и на мысе Тарханкут в Крыму. Участие в фестивалях бесплатное по предварительной регистрации на сайте деньмолодёжи2022.рф», — говорится в сообщении пресс-службы.
Гости фестивалей смогут посетить ярмарку вакансий и биржу летних стажировок, послушать интересных спикеров, принять участие в творческих мастер-классах, попробовать себя в качестве волонтера. В частности, площадки фестивалей позволят передать гуманитарную помощь для жителей Донбасса и эвакуированных лиц. «На фестивалях “День молодежи — 2022” участников ждет насыщенная программа, где можно будет не только “отметить молодость”, но и максимально полезно провести время: узнать о стажировках от партнерских компаний, поучаствовать в волонтерских миссиях, раскрыть свой творческий потенциал и многое другое. Время кризиса — это всегда время возможностей и на “Дне молодежи” таких возможностей будет огромное количество», — отметила руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева, которую цитирует пресс-служба.
Во время фестивалей несколько крупных отраслевых компаний проведут конкурсы стажировок и летних практик, а лучшие претенденты в дальнейшем смогут претендовать на вакансию. Программы фестивалей в каждом городе представлены на сайте мероприятия.
Партнерами фестивалей выступили группа компаний «Россети», компания VK, ПАО «Аэрофлот». Программными партнерами фестивалей стали российское общество «Знание», президентская платформа «Россия — страна возможностей», всероссийский конкурс для школьников «Большая перемена», всероссийский конкурс для студентов «Твой ход», проект «Уличная классика», общероссийская акция взаимопомощи #Мывместе, всероссийское общественное движение «Волонтеры-медики», проект «Другое дело», ТТО АМИК и Международный союз КВН, АНО «Институт развития интернета», Национальные проекты России и другие.