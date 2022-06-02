Глава Минобрнауки рассказал, как Россия будет уходить от Болонской системы

По словам министра, высшие учебные заведения смогут самостоятельно выбрать, по какому принципу работать со студентами.
«Не нужно искусственно зажимать возможность развития специалитета и создавать преимущества бакалавриату и магистратуре. Надо дать возможность индустрии самой вместе с университетами определить, какая форма наиболее востребована», — подчеркнул он.
Полный отказ либо запрет разделения учебы на бакалавриат и магистратуру в России невозможен по нескольким причинам, уверен глава ведомства. Он напомнил, что многие студенты, уже окончившие бакалавриат, в некоторых случаях не смогут получить работу без степени магистра.
«У нас есть квалификационные требования к должностям, особенно на государственной гражданской службе, на правоохранительной службе. Ты не сможешь быть, допустим, судьей, если у тебя только бакалавриат по юриспруденции, нужно иметь степень магистра. Мы не можем этих людей ограничивать, это же конституционное право на образование», — сказал Фальков.
К тому же система бакалавриата и магистратуры привычнее как для недавних российских выпускников, так и иностранных студентов в России.
Министр перечислил некоторые огрехи Болонской системы, из-за которых качество образования может снижаться. Среди них — неспособность некоторых вузов обеспечить разницу уровней сложности двух степеней учебы, а также неограниченный доступ к переходу от одной специальности к другой, часто не связанной с предыдущим опытом студента. В дальнейшем в России может появиться перечень специальностей со свободным поступлением в любую магистратуру и поступлением только по смежным областям.
Болонская система предусматривает двухуровневую систему образования: бакалавриат и магистратура. В российской системе, помимо этих двух уровней, предполагает подготовку специалистов с нормативным сроком обучения в пять-шесть лет. Россия присоединилась к Болонскому процессу 19 сентября 2003 года.