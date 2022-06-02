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11:16 (мск), источник: Секрет Фирмы

В России перестали работать популярные VPN-сервисы

Российские пользователи сообщили о проблемах в работе популярного сервиса Proton VPN. Его представители заявили, что изучают проблему, но она не связана с действиями самого сервиса. Кроме этого, отмечены перебои в работе сервисов Browsec и Lantern.

Источник: Free-Photos/СС0

Роскомнадзор пока не заявлял о блокировке сервисов. В конце мая наблюдатели зафиксировали тестирование блокировок VPN-протоколов L2TP и IPsec.

«Вполне вероятно, что местные интернет-провайдеры и власти мешают VPN-соединениям, и в этом случае мы не сможем решить такие проблемы. Некоторые серверы могут продолжать работать. Мы продолжаем попытки обойти блокировку. Спасибо за ваше терпение и понимание», — сообщил сервис Proton.

По состоянию на утро 2 июня Роскомнадзор не сообщал блокировке Proton VPN. С перебоями также работают сервисы Browsec и Lantern, убедился «Секрет фирмы».

Ранее сообщалось, что в нескольких регионах России начали тестировать блокировку популярных VPN-протоколов — L2TP и IPsec. Проблемы с доступом к протоколам подтвердил также сервис мониторинга доступности ресурсов GlobalCheck.

В апреле в компании Yota рассказали, что с начала 2022 года число пользователей VPN в России выросло более чем в 50 раз. По информации мобильного оператора, рост интереса пользователей к сервисам для обхода блокировок наблюдается с 21 февраля.

В России не предусмотрена ответственность за использование VPN-сервисов для посещения заблокированных в стране ресурсов.

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