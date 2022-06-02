В России перестали работать популярные VPN-сервисы

Роскомнадзор пока не заявлял о блокировке сервисов. В конце мая наблюдатели зафиксировали тестирование блокировок VPN-протоколов L2TP и IPsec.
«Вполне вероятно, что местные интернет-провайдеры и власти мешают VPN-соединениям, и в этом случае мы не сможем решить такие проблемы. Некоторые серверы могут продолжать работать. Мы продолжаем попытки обойти блокировку. Спасибо за ваше терпение и понимание», — сообщил сервис Proton.
По состоянию на утро 2 июня Роскомнадзор не сообщал блокировке Proton VPN. С перебоями также работают сервисы Browsec и Lantern, убедился «Секрет фирмы».
Ранее сообщалось, что в нескольких регионах России начали тестировать блокировку популярных VPN-протоколов — L2TP и IPsec. Проблемы с доступом к протоколам подтвердил также сервис мониторинга доступности ресурсов GlobalCheck.
В апреле в компании Yota рассказали, что с начала 2022 года число пользователей VPN в России выросло более чем в 50 раз. По информации мобильного оператора, рост интереса пользователей к сервисам для обхода блокировок наблюдается с 21 февраля.
В России не предусмотрена ответственность за использование VPN-сервисов для посещения заблокированных в стране ресурсов.