12:54 (мск), источник: Аргументы и факты
Как школьники могут бесплатно поехать в путешествие по городам России?
В России стартовала программа бесплатных путешествий для школьников.
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С 1 июня дети школьного возраста могут бесплатно поехать по городам России. Всего в этом году отправиться в путешествие смогут вместе с родителями около 100 тысяч школьников 5−9 классов.
Пилотный проект по популяризации туризма для детей школьного возраста реализует Ростуризм совместно с Минфином в рамках Национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».
Его реализация пройдет в несколько этапов. На первом этапе, который пройдет в июне, примут участие ученики 40 школ Подмосковья, обучающиеся по программе «Умные каникулы». В рамках второго этапа — в июле — планируются индивидуальные туры, третий этап — в сентябре — предполагает организацию групповых и индивидуальных туров.
Путешествия осуществляются через социальный сертификат без привлечения средств родителей.
Чтобы получить сертификат родители в личном кабинете Госуслуг должны подать заявку, которая автоматически попадает в Министерство культуры и туризма Московской области. После подтверждения сертификата родители и школьники самостоятельно выбирают путешествие и подписывают договор с туроператором.
В экспериментальной части проекта принимает участие 18 регионов России. Среди них Адыгея, Башкортостан, Чувашия, Красноярский, Ставропольский и Пермский края, Белгородская, Вологодская, Калининградская, Курская, Ленинградская, Московская, Новгородская, Самарская, Сахалинская, Челябинская, Ярославская области и Ханты-Мансийский автономный округ — Югра.
Информацию о поездках в рамках социального заказа можно уточнить в региональных органах власти в сфере туризма.