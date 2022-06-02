Египет упростил правила въезда для иностранных туристов

Прежде туристам было необходимо заполнять бумажную анкету с указанием ковид-документов в аэропортах. Сейчас им нужно заранее зайти на сайт Visit Egypt и загрузить туда сертификат о вакцинации или результаты тестов на CoViD-19. Тех же, кто не прошёл регистрацию, всё равно пустят в страну, но справки им придётся показывать на месте.
Нововведения приняты для ускорения процедур въезда, что обеспечит беспрепятственное передвижение пассажиров внутри аэропортов и уменьшит скопление людей в залах терминалов, указали в пресс-службе перевозчика.
В Египте очень рассчитывают на российских туристов, которых «некем заменить».