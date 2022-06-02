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12:49 (мск), источник: Life.ru

Египет упростил правила въезда для иностранных туристов

Иностранным туристам упростили правила въезда в Египет, теперь путешественникам будет достаточно предварительно зарегистрироваться на специальном сайте. Об этом сообщает авиакомпания EgyptAir.

Источник: AP 2022

Прежде туристам было необходимо заполнять бумажную анкету с указанием ковид-документов в аэропортах. Сейчас им нужно заранее зайти на сайт Visit Egypt и загрузить туда сертификат о вакцинации или результаты тестов на CoViD-19. Тех же, кто не прошёл регистрацию, всё равно пустят в страну, но справки им придётся показывать на месте.

Нововведения приняты для ускорения процедур въезда, что обеспечит беспрепятственное передвижение пассажиров внутри аэропортов и уменьшит скопление людей в залах терминалов, указали в пресс-службе перевозчика.

В Египте очень рассчитывают на российских туристов, которых «некем заменить».

Во время загрузки произошла ошибка.
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