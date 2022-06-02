Комитет Думы поддержал законопроект о движении детей и молодежи «Большая перемена»

Речь идет об инициативе, которую внесла в Госдуму группа сенаторов и депутатов ранее в мае. Согласно документу целями движения «Большая перемена» станут содействие проведению государственной политики в интересах детей и молодежи, участие в воспитании детей, их профессиональной ориентации, организации досуга детей, создание возможностей для их всестороннего развития и самореализации, подготовка детей и молодежи к полноценной жизни в обществе.
Общественные объединения и НКО также смогут войти в российское детское движение, однако этого права будут лишены иноагенты.
Участниками движения также будут наставники — совершеннолетние лица, завершившие освоение образовательных программ среднего общего или профессионального образования и участвующие в воспитании и организации досуга участников. Уточняется, что наставниками не могут быть иностранные агенты и аффилированные с ними лица.
Согласно инициативе президенту РФ будет предложено возглавить наблюдательный совет нового российского движения детей и молодежи.
Глава думского комитета по молодежной политике Артем Метелев сообщил, что второе чтение законопроекта о российском движении детей и молодежи «Большая перемена» может пройти до конца июня.
«Конечно, нам хочется, чтобы законопроект был принят в этой весенней сессии. А это значит, что второе чтение законопроекта пройдет ориентировочно до конца июня», — сказал Метелев на заседании комитета по молодежной политике.
«У нас есть месяц на работу с экспертным сообществом по анализу и доработке этого закона», — добавил он.
Ранее принятие проекта в первом чтении поддержали также все три думских комитета, которые являются соисполнителями по данной инициативе. 23 мая глава профильного комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев сообщил, что Совет Думы принял решение рассмотреть законопроект в первом чтении на пленарном заседании палаты 7 июня.