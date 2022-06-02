В Роскомнадзоре признали блокировку VPN-сервисов в России

«Согласно закону “О связи”, средства обхода блокировок противоправного контента признаются угрозой. Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования принимает меры по ограничению работы на территории России VPN-сервисов, нарушающих российское законодательство», — указали в РКН.
Как отметил в гендиректор Telecom Daily Денис Кусков, обычно при блокировке VPN пользователи сталкиваются со снижением скорости соединения, а также начинаются сбои в работе приложений.
Ранее в этот день о проблемах с подключением заявил VPN-сервис Proton.
Зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев в беседе с «Газетой.Ru» отметил, что россияне используют VPN-сервисы для доступа к запрещенной информации, в связи с чем их блокирует Роскомнадзор.
5 мая руководитель департамента информационно-аналитических исследований компании T.Hunter Игорь Бедеров рассказал об опасности использования VPN-сервисов. По его словам, такие риски связаны с возможностью перехвата информации, которая ищется в интернете.