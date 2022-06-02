15:08 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые выяснили, что рождаемость в России зависит от цен на нефть
Неожиданное исследование.
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1 июня, в День защиты детей, на вебинаре онлайн-магистратуры ВШЭ «Экономический анализ» студенты и преподаватели поговорили о современной экономике России и ее демографическом влиянии на страну. В ходе занятия специалисты выявили неожиданный, но очень важный фактор.
На рождаемость влияет множество нюансов: от увеличения продолжительности жизни и уровня инфляции до уровня ВВП и численности поколения, которому предстоит стать родителями. Ученые из НИУ ВШЭ установили, что на протяжении последних двух десятилетий уровень рождаемости в России был статистически связан с ценами на нефть на мировом рынке.
Чем выше цены на нефть, тем больше россиян заводят детей, и наоборот.
«Когда мы начали изучать связь рождаемости с экономическими показателями, возник вопрос: а какие экономические показатели нужно брать, чтобы изучать связь между рождаемостью и экономикой? — рассказывает автор работы, д. э. н., руководитель онлайн-магистратуры “Экономический анализ” Елена Вакуленко. — Мы решили взять нефтяные цены и оказалось, что модели с ценой на нефть имеют самую высокую объясняющую силу. При этом мы учитывали и когортные эффекты, о которых говорили демографы».
Получается, что быстрый рост цен на энергоресурсы, который мы наблюдаем сейчас, может помочь стране выбраться из демографической ямы: по прогнозам экономистов ВШЭ, к 2025 году суммарный коэффициент рождаемости будет 1,57.
Олеся Маевская