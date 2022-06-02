18:05 (мск), источник: Новости Mail.ru
Кладбище на Дальнем Востоке закрыли из-за «медведей-вандалов»
Такая ситуация повторяется из года в год.
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Пресс-служба мэрии Комсомольска-на-Амуре сообщила о временном закрытии городского кладбища. Дело в том, что из леса вернулся медведь, который уже не в первый раз беспокоит горожан.
«Администрация города просит комсомольчан с пониманием отнестись к сложившейся ситуации», — говорится в сообщении.
Рядом с кладбищем расположен густой лес. Каждый год медведи, как бурые, так и гималайские, приходят на запах свежих захоронений. Из-за этого звери разрывают могилы и разрушают памятники.
Хищники не боятся людей и даже заявляются на кладбище с детенышами. Отстрел решает проблему только на время. Ограда по периметру кладбища могла бы улучшить ситуацию, но из-за большой территории установка обойдется очень дорого, утверждают местные СМИ.
Олеся Маевская