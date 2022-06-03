Пенсионерам начали перечислять выплаты с надбавкой 10%

«Пенсионный фонд начал перечислять неработающим пенсионерам проиндексированные с 1 июня выплаты. С сегодняшнего дня пенсии в повышенных размерах доставляются всем получателям через почтовые отделения и банки», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы Пенсионного фонда России.
Как пояснил зампред правления ПФР Сергей Чирков, под индексацию подпадают все виды пенсий: страховые и выдаваемые по государственному обеспечению, включая социальные.
Эта июньская индексация затронула 35 млн неработающих пенсионеров. В ПФР рассказали, что выплаты в среднем увеличились на 1760 рублей, средняя пенсия в России теперь составит 19 360 рублей.