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10:41 (мск), источник: Life.ru

Пенсионерам начали перечислять выплаты с надбавкой 10%

Пенсионный фонд России с сегодняшнего дня начал перечислять неработающим пенсионерам повышенные на 10% выплаты. Индексация проводится автоматически, писать заявление не нужно. Такие пояснения дали в ПФР.

Источник: РИА "Новости"

«Пенсионный фонд начал перечислять неработающим пенсионерам проиндексированные с 1 июня выплаты. С сегодняшнего дня пенсии в повышенных размерах доставляются всем получателям через почтовые отделения и банки», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы Пенсионного фонда России.

Как пояснил зампред правления ПФР Сергей Чирков, под индексацию подпадают все виды пенсий: страховые и выдаваемые по государственному обеспечению, включая социальные.

Эта июньская индексация затронула 35 млн неработающих пенсионеров. В ПФР рассказали, что выплаты в среднем увеличились на 1760 рублей, средняя пенсия в России теперь составит 19 360 рублей.

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