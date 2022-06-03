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11:20 (мск), источник: Секрет Фирмы

Российских туристов решили заманить в Турцию огромными скидками

Вице-президент ассоциации «Альянс туристических агентств» Алексан Мкртчян посоветовал россиянам отправиться в путешествие в Турцию. В беседе с радио Sputnik он заявил, что страна даёт туристам из России скидки в 30%. В этом году в Турцию попадёт меньше туристов, чем ожидалось, добавил эксперт. Мкртчян предупредил и о минусе турецкого направления — высокой стоимости авиаперелёта.

Источник: Reuters

«В этом году в Турцию приедет меньше российских туристов, чем ожидалось. Вместо примерно 7 млн россиян будет 4 млн максимум. Из-за этого турецкие отельеры вынуждены сильно снижать цены. Например, уже в мае дисконт составил примерно 30%, то есть суточное проживание в номере стоило не €100 (примерно 6500 рублей по текущему курсу), а €70 (примерно 4600 рублей по текущему курсу)», — указал эксперт.

Стоимость путёвок также снижает высокий курс рубля по отношению к турецкой лире, добавил он. Мкртчян указал, что авиаперелёт может оказаться дорогим из-за дефицита рейсов. «Пока существует дефицит авиаперевозок, низких цен на перелёты в Турцию не будет», — сказал он.

Эксперт считает, что цены на билеты могут снизиться из-за появления массовых чартерных рейсов. Он рассказал, что для таких полётов уже создали две компании, на подходе третья — все они сейчас ждут разрешения.

Ранее сообщалось о создании авиакомпании Southwind, которая сфокусируется на перевозке в Турцию только российских туристов. Перевозчик решил базироваться в Анталье.

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