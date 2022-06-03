13:27 (мск), источник: ТАСС
Большинство россиян вернулись к экопривычкам после пандемии
В топ-3 экопривычек вошли: использование общественного транспорта (24%), сортировка мусора (14%) и использование многоразовых шоперов и авосек (13%).
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МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Больше половины опрошенных россиян сохранили после пандемии свои привычки, которые помогают сделать быт экологичнее и менее травматичным для окружающей среды. Об этом свидетельствуют данные, полученные в результате ежегодного исследования компаний Добро Mail.ru и Research Mail.ru, посвященного Всемирному дню окружающей среды; в онлайн-панели исследования приняли участие 1 216 человек — жители Москвы, Санкт-Петербурга, а также городов с населением 500 и 100 тыс. человек.
«По полученным данным, большинство наших соотечественников (56%) сохранили свои экопривычки после пандемии. А 81% из тех, кто отказался от экоактивностей на время коронавирусных ограничений, сейчас вернулись к ним», — отмечается в сообщении.
В топ-3 экопривычек, к которым вернулись россияне, вошли: использование общественного транспорта (24%), сортировка мусора (14%) и использование многоразовых шоперов и авосек (13%).
Исследование показало, что число тех, для кого важна экологичность товаров осталось прежним (60% в 2021 году и 58% в 2022), причем на это по-прежнему обращают внимание люди старше 45 лет.
Для них данный фактор почти в два раза важнее, чем для людей в возрасте 18−24 лет (40% против 25%). Особенно экологичность товаров важна для жителей Москвы и городов-миллионников, добавили аналитики.
Участники опроса рассказали, как они помогают природе и профильным НКО. В 2022 году они помогали делами: использовали многоразовые и перерабатываемые материалы (61%), занимались раздельным сбором мусора (33%), участвовали в сохранении лесов и заповедников (27%), снижали потребление природных ресурсов (23%). При этом, как отмечается в сообщении, женщины в два раза чаще сдавали одежду на переработку и сортировали мусор, чем мужчины (42% против 26%).
Деньгами и пожертвованиями чаще помогали в пользу социальных и благотворительных проектов по сохранению лесов (32%), водных ресурсов (20%) и раздельному сбору мусора (18%). Женщины в два раза чаще мужчин помогали охране редких животных (21% против 11%).
«Мы видим позитивные изменения в экоосознанности россиян: на текущий момент большая часть россиян (56%) готовы жертвовать на экопроекты. Год к году люди стали чаще отправлять одежду на переработку, растут пожертвования на проекты по сохранению водных ресурсов и лесов», — сказала директор соцпроектов VK, руководитель Добра Mail.ru Александра Бабкина, слова которой приводятся в сообщении.