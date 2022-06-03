13:16 (мск), источник: Новости Mail.ru
Группа моряков четыре дня дрейфовала у берегов Индонезии на коробках из пенопласта
Береговая охрана объявила их пропавшими без вести.
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В прошлую пятницу члены экипажа, находящиеся на борту судна Zidane Express, попали в шторм. Корабль затонул, но людям удалось спастись, сообщает Daily Mail.
Вода попала в выхлопную трубу корабля, и моряки Русияди, Мухаммад Аджим, Ансори и Али Сабиби потеряли радиосвязь и не смогли вызвать подмогу. Несмотря на это, им удалось спастись, соорудить импровизированный плот из пенопласта и даже собрать часть своих вещей, запасы пресной воды и продуктов.
Прежде чем местные рыбаки обнаружили моряков, им пришлось дрейфовать на пенопласте четыре дня. Сейчас Русияди, Мухаммад Аджим, Ансори и Али Сабиби приходят в себя после случившегося.
Олеся Маевская