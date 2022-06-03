Что изменится в жизни россиян с 1 июняИндексация МРОТ и пенсий, паспорт болельщика, единые требования к публичной власти и другие нововведения
Фоторепортажи
20100 лет со дня рождения Владимира Этуша
16В Британии празднуют Платиновый юбилей королевы
13:16 (мск), источник: Новости Mail.ru

Группа моряков четыре дня дрейфовала у берегов Индонезии на коробках из пенопласта

Береговая охрана объявила их пропавшими без вести.

В прошлую пятницу члены экипажа, находящиеся на борту судна Zidane Express, попали в шторм. Корабль затонул, но людям удалось спастись, сообщает Daily Mail.

Во время загрузки произошла ошибка.

Вода попала в выхлопную трубу корабля, и моряки Русияди, Мухаммад Аджим, Ансори и Али Сабиби потеряли радиосвязь и не смогли вызвать подмогу. Несмотря на это, им удалось спастись, соорудить импровизированный плот из пенопласта и даже собрать часть своих вещей, запасы пресной воды и продуктов.

Прежде чем местные рыбаки обнаружили моряков, им пришлось дрейфовать на пенопласте четыре дня. Сейчас Русияди, Мухаммад Аджим, Ансори и Али Сабиби приходят в себя после случившегося.

Олеся Маевская

Во время загрузки произошла ошибка.
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связь