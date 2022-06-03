14:21 (мск), источник: Ведомости
Ракета «Союз» вывела на орбиту корабль «Прогресс» с грузами для МКС
Ракета-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-20» стартовала с космодрома Байконур. Трансляция запуска велась на сайте «Роскосмоса».
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В 12:42 по мск корабль «Прогресс МС-20» был выведен на околоземную орбиту. Стыковка корабля с модулем «Звезда» российского сегмента МКС должна произойти в 16:02 по мск 3 июня.
«Пуск штатно. Отделение транспортного грузового корабля “Прогресс МС-20” прошло в расчетное время. Стыковку планируем через три часа», — написал генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале.
Корабль должен доставить на МКС 2500 кг грузов, среди которых 599 кг топлива для дозаправки, 420 л воды, 40 кг сжатого азота, а также около 1458 кг различного оборудования и материалов в грузовом отсеке. Также на корабле «Прогресс МС-20» на МКС будут доставлены 3D-принтер, одежда и свежие продукты для членов экипажа, миниатюрная электрогитара и струны для скрипки.
Ранее стало известно, что российские космонавты не будут летать на американских кораблях в рамках перекрестных полетов. Об этом сказал Рогозин, объяснив это решение вопросами технического и политического характера. Российская космонавтка Анна Кикина могла бы совершать полет на американском корабле в рамках программы перекрестных полетов с NASA — такие планы обсуждались в прошлом году, однако сейчас ситуация кардинально поменялась, объяснил Рогозин.