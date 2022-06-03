16:12 (мск), источник: Новости Mail.ru
В австралийском зоопарке лирохвост научился имитировать детский плач
Имитатора зовут Эхо.
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Лирохвосты способны сымитировать совершенно разные и непохожие друг на друга звуки: от грохота отбойных молотков до жужжания бензопил. В зоопарке Сиднея нашлась птица, которая способна воспроизвести детский плач, сообщает The Guardian.
Неизвестно, как семилетний Эхо умудрился запомнить этот «звук» так детально, но заведующая отделением птиц в зоопарке Лиэнн Голебиовски сказала, что он начал издавать его около года назад. «Есть и два других звука, которые он недавно выучил и любит изображать, — поделилась женщина. — Первый — звук электродрели, который пугающе точен. Второй — наша пожарная сигнализация, в которой даже есть объявление “Срочно эвакуируйтесь!”».
Научный сотрудник Исследовательского центра ландшафтов будущего и Департамента экологии, окружающей среды и эволюции университета Ла Троба Алекс Мэйси сказал, что дикие лирохвосты имитируют широкий спектр звуков в процессе ухаживания.
«У них также есть свои особые песни, которые сочетаются с танцевальными движениями. Если самец лирохвоста получает много еды и способен уделить время подражанию звуков, он будет способен привлечь больше партнерш», — пояснил ученый.
«Кричащий» Эхо тем временем стал «визитной карточкой» зоопарка и привлек немало новых посетителей.
Олеся Маевская