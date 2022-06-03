16:58 (мск), источник: Новости Mail.ru
Девушка из Бангладеш преодолела реку и лес, чтобы выйти замуж в Индии
Насладиться медовым месяцем молодоженам удастся нескоро.
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22-летняя жительница Бангладеш Кришна познакомилась со своим избранником из Индии Абхиком Мандалем в социальных сетях. Роман стремительно развивался, но у девушки не было возможности встретиться с любимым из-за отсутствия паспорта. Тогда она решила нелегально пробраться в другую страну, сообщает India Today.
Девушка отправилась в Сундарбан — огромный мангровый лес, расположенный в дельте Ганга в Индии и Бангладеш. Заболоченные джунгли известны не только своими плодами, но и хищниками: в чащах обитают бенгальские тигры и гребнистые крокодилы.
Преодолев лес, она еще час плыла через реку, разделяющую две страны. Добравшись до Калькутты, Кришна вышла замуж за Абхика, но вскоре молодую жену арестовали за нелегальное пересечение границы. Теперь ей грозит депортация.
Олеся Маевская