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17:52 (мск), источник: Новости Mail.ru

Школьники из Петербурга научили робота играть на балалайке

На данный момент «музыкант» умеет играть три композиции.

Группа юных разработчиков университета ИТМО в Санкт-Петербурге представила на конкурс RoboCup Russia Open-2022 собственное творение. Железный Генри, как его назвали создатели, сыграл «Каприс № 24» Никколо Паганини и «Калинку-Малинку».

Вместе с юными изобретателями балалаечник занял первое место в старшей группе в номинации «Соревнования шоу с роботами RCJ OnStage». У Железного Генри есть подтанцовка — две роботизированные матрешки.

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Также в мастерской ИТМО обитают и другие интересные артисты: инопланетянин Сэлдон с укулеле, кукла-флейтистка Эльза и французский мим Роберт с концертиной. Школьники надеются создать из своих изобретений музыкальный робоквартет, который сможет играть импровизированную музыку и полноценно выступать на сцене.

Олеся Маевская

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