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19:09 (мск), источник: ТАСС

Россия с 14 июня снимает ограничения на въезд иностранцев, прибывающих авиатранспортом

Также страна снимает ограничения на въезд граждан Узбекистана, прибывающих ж/д транспортом.

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Источник: Reuters

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Россия с 14 июня снимает все эпидемиологические ограничения на въезд для иностранцев, прибывающих в страну воздушным и морским транспортом. Об этом сообщили в пятницу журналистам в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

«По итогам состоявшегося обсуждения членами оперативного штаба принято решение о снятии с 14 июня 2022 года эпидемиологических ограничений на въезд в Россию иностранных граждан, прибывающих авиатранспортом, а также через морские пункты пропуска», — говорится в сообщении.

Также РФ с 14 июня снимает ограничения на въезд граждан Узбекистана, прибывающих ж/д транспортом. «Оперативным штабом принято решение о возобновлении с 14 июня железнодорожного сообщения по маршрутам Ташкент — Самара и Ташкент — Волгоград с частотой один раз в неделю на каждом маршруте. Ограничения на въезд граждан Узбекистана в Россию железнодорожным транспортом будут сняты», — говорится в сообщении.

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