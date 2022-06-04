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11:53 (мск), источник: Газета.Ру

На Мэрайю Кэри подали 20-миллионный иск о плагиате песни All I Want for Christmas Is You

Певицу Мэрайю Кэри обвинили в плагиате песни All I Want for Christmas Is You. С нее требуют взыскать компенсацию в размере $20 млн. Об этом сообщает TMZ.

Источник: AFP 2022

Автор песен Энди Стоун обратился в Окружной суд США в Восточном округе Луизианы с иском о нарушении авторских прав против Мэрайи Кэри. По словам Стоуна, он записал песню All I Want For Christmas Is You задолго до того, как певица выпустила свой рождественский хит с таким же названием.

Стоун утверждает, что композиция была записана им еще в 1989 году в Нэшвилле, в 1993-м она транслировалась по радио, тогда же он снял на нее клип. Что касается трека Кэри, его релиз состоялся в 1994-м. Хотя песни звучат по-разному, истец требует взыскать с исполнительницы внушительную компенсацию в размере $20 млн. за использование придуманного им названия без согласования с ним.

Алина Серегина

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