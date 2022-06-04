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13:21 (мск), источник: ТАСС

Луговой подтвердил смерть предпринимателя Дмитрия Ковтуна от последствий ковида

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Первый замглавы комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой подтвердил смерть от последствий коронавирусной инфекции предпринимателя Дмитрия Ковтуна, которого власти Великобритании обвиняли в гибели экс-офицера ФСБ Александра Литвиненко. Парламентарий выразил соболезнования родным и близким Ковтуна.

Источник: РИА "Новости"

«Сегодня пришла скорбная новость — в результате тяжелой болезни, связанной с коронавирусной инфекцией, скоропостижно скончался мой близкий и верный друг Дмитрий Ковтун», — сказал он ТАСС. «Для нас это невосполнимая и тяжелая утрата. От всего сердца выражаю слова самого глубокого соболезнования всем близким и родным Димы. Спи спокойно, дорогой друг! Мы тебя никогда не забудем», — добавил Луговой.

Ранее источник в окружении Ковтуна сообщил ТАСС, что он умер от последствий коронавирусной инфекции.

Ковтун родился в 1965 году, служил в органах государственной безопасности. Власти Великобритании обвиняли Ковтуна и Лугового в убийстве в Лондоне бывшего сотрудника ФСБ России Александра Литвиненко. Сам Ковтун неоднократно заявлял о готовности опровергнуть обвинения, выдвигавшиеся против него в Великобритании по данному делу. В 2017 году он был включен Минфином США в санкционный список. В интервью ТАСС Ковтун говорил, что не владеет никаким имуществом за рубежом.

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