Что изменится в жизни россиян с 1 июняИндексация МРОТ и пенсий, паспорт болельщика, единые требования к публичной власти и другие нововведения
Фоторепортажи
16В Британии празднуют Платиновый юбилей королевы
77 интересных фактов о Дне Черноморского флота ВМФ России
15:49 (мск), источник: Газета.Ру

МГУ предоставит свои базы данных и оборудование вузам ЛНР и ДНР

Московский государственный университет имени Ломоносова окажет поддержку вузам Луганской и Донецкой народных республик для воплощения в жизнь ряд проектов. Об этом сообщил ректор МГУ Виктор Садовничий, передает «Интерфакс».

Источник: РИА "Новости"

Речь идет об участие университетов республик Донбасса в программе «Искусственный интеллект». Кроме того, преподаватели этих вузов получат доступ к ресурсам и базам данных МГУ.

«Московский университет обладает самым мощным в стране супервычислителем “Ломоносов” и, конечно, мы готовы предоставить доступ к этим ресурсам», — рассказал Садовничий во время выступления на Первом образовательном форуме образовательных организаций России, ЛНР и ДНР в Ростове-на-Дону.

Ректор московского вуза добавил, что в рамках программы сотрудничества планируется предоставить возможность студентам ЛНР и ДНР практиковаться на факультет психологии и биофака МГУ, проводить лицензирование диссертаций ученых донецкого университета и т. д..

26 мая в ЛНР и ДНР прошел Единый государственный экзамен.

Сакина Нуриева

Справка
Отпуск, санкции и COVID. Где российским туристам отдыхать этим летом
 В Черном море впервые действует крупнейшая группировка ВМФ РФ
Песков рассказал, когда завершится спецоперация на Украине
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связь