МГУ предоставит свои базы данных и оборудование вузам ЛНР и ДНР

Речь идет об участие университетов республик Донбасса в программе «Искусственный интеллект». Кроме того, преподаватели этих вузов получат доступ к ресурсам и базам данных МГУ.
«Московский университет обладает самым мощным в стране супервычислителем “Ломоносов” и, конечно, мы готовы предоставить доступ к этим ресурсам», — рассказал Садовничий во время выступления на Первом образовательном форуме образовательных организаций России, ЛНР и ДНР в Ростове-на-Дону.
Ректор московского вуза добавил, что в рамках программы сотрудничества планируется предоставить возможность студентам ЛНР и ДНР практиковаться на факультет психологии и биофака МГУ, проводить лицензирование диссертаций ученых донецкого университета и т. д..
26 мая в ЛНР и ДНР прошел Единый государственный экзамен.