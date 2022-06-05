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12:06 (мск), источник: Вечерняя Москва

В России выявили 3786 случаев коронавируса за сутки

За прошедшие 24 часа в 85 регионах России выявили 3786 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом в воскресенье, 5 июня, сообщили на портале «Cтопкоронавирус.рф».

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Источник: Агентство «Москва»

За прошедший день в РФ от ковида скончались 75 граждан, еще 837 пациентов были госпитализированы в медицинские учреждения.

При этом после прохождения лечения под присмотром специалистов в России за день полностью выздоровели от COVID-19 3935 человек.

Человек будет обладать более стойким иммунитетом к коронавирусной инфекции, если период ее течения проходил с ярко выраженными симптомами. Об этом рассказал в воскресенье, 5 июня, иммунолог Николай Крючков. Специалист подчеркнул, что при прочих равных заболевание в более явной форме дает более выраженный иммунитет к коронавирусу, нежели заболевание в стертой форме или при перенесенной инфекции вообще без симптомов.

1 июня вступила в силу «ковидная амнистия». С жителей Москвы и бизнесменов больше не будут взыскивать назначенные за нарушения штрафы, им также будет выплачена компенсация за ранее уплаченные деньги.

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